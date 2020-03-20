وأبلغت روسيا عن 199 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، وهو رقم يقل عن الكثير من البلدان الأوروبية الأخرى، لكن الإصابات ارتفعت بشكل حاد في الأيام الأخيرة وتوفي شخص مصاب بالفيروس.

وأفاد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف عندما سُئل عما إذا كان بوتن خضع لاختبار فيروس كورونا: "الحمد لله.. إنه يشعر دائما بأنه في أفضل حال".