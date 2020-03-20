وشكلت الشركات البريطانية ثلاثة فرق، بقيادة شركة هندسة الفضاء ميجيت وشركتي صناعة السيارات مكلارين ونيسان لمتابعة الإنتاج السريع للأجهزة.

وتعمل شركة إيرباص الأوروبية العملاقة في جميع مراحل العملية لتوفير تقنياتها ثلاثية الأبعاد ومرافقها.

وقال وزير الصحة مات هانكوك لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "أكثر من ست شركات قامت بالفعل بصنع نموذج أولي للتأكد من رضانا عن الجودة".

وأضاف هانكوك أنه يأمل أن تتم الموافقة على استخدام أجهزة التنفس الصناعي الجديدة في المستشفيات بنهاية الأسبوع المقبل.

وتابع قائلا: "إنه شيء مذهل. في غضون أيام، اتجهت بعض هذه الشركات الهندسية الكبرى بالفعل لهذا الجهد وقدمت بالفعل نماذجها الأولية".

واختتم حديثه قائلا: "نحتاج إلى أكبر عدد يمكنكم إنتاجه، وسنقوم بشرائها لأننا إذا انتهى بنا المطاف (إلى الحاجة) لعدد أكبر مما يلزم في جهاز الصحة الوطنية فستكون هذه مشكلة كبيرة، وهناك دول أخرى في العالم تحتاج إلى أجهزة تنفس".