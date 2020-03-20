وقال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن وزارة الخارجية قد تصدر قريبا تحذيرا جديدا يحث الأميركيين على عدم السفر إلى الخارج، تحت أي ظرف من الظروف.

وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لأنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي ويمكن تخفيف التحذير، حتى لو تمت الموافقة عليه، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وفي الوقت الحالي، تنصح الوزارة مواطني الولايات المتحدة بـ"إعادة النظر" في جميع الرحلات الدولية في ظل ما يعرف بتنبيه "المستوى الثالث".

ومن شأن إصدار التحذير العالمي، من "المستوى الرابع"، أن يكون غير مسبوق، لأن مثل هذه التحذيرات مقتصرة بشكل عام على بلدان محددة تشهد صراعات أو كوارث طبيعية، أو حيث يواجه الأميركيون مخاطر محددة.

ومع ذلك، وحتى إذا ما تمت الموافقة على الترقية من "المستوى الثالث" إلى "المستوى الرابع"، فلن يكون لذلك تأثير عملي كبير لأنه ليس إلزاميا، وهناك الآن خيارات نقل محدودة للسفر الدولي.

والطريقة الوحيدة لمنع الأميركيين من السفر إلى الخارج هي إبطال استخدام جوازات السفر الأميركية لمثل هذا السفر، وهو شرط موجود حاليا فيما يخص كوريا الشمالية فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الرئيسي لتحذيرات السفر في وزارة الخارجية هو جعل شركات التأمين تزيد من أقساط التأمين أو تلغي سياسات السفر للرحلات الجماعية والفردية، والتي تم إلغاء العديد منها حتى قبل رفع التحذير إلى المستوى الثالث في وقت سابق من هذا الأسبوع.