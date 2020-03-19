وأوضح نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، أن عدد المصابين تجاوز 18 ألفا و400 شخص، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وكانت إيران قد أعلنت، الأربعاء، 147 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد، لكن المعارضة الإيرانية وحتى نواب في البرلمان يرون أن الأرقام أكبر بكثير، ويتهمون نظام الملالي بإخفاء الأرقام الحقيقية للضحايا لأسباب سياسية.

وبعد تفشي الفيروس بشكل غير مسبوق بين سياسيي البلاد، اضطر الرئيس حسن روحاني إلى الاعتراف بأن فيروس كورونا أصاب كل أقاليم إيران تقريبا.

وأصبحت إيران بؤرة الفيروس في منطقة الشرق الأوسط، وامتدت منها العدوى إلى دول مجاورة.

و9 من أصل 10 حالات تقريبا، ضمن أكثر من 18 آلاف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أنحاء الشرق الأوسط منبعها إيران.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أصدر أخطر تحذيراته حتى الآن بشأن فيروس كورونا، قائلا إن التفشي يمكن أن "يقتل الملايين" إذا استمر الناس في السفر وتجاهل الإرشادات الصحية.