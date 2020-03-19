وجاء في بيان أنه "سيتم إغلاق حتى 40 محطة مترو غير متصلة مع خطوط أخرى، وذلك حتى إشعار آخر".

كما ألغيت الخدمة الليلية المؤمنة على بعض الخطوط ليومي الجمعة والسبت، في حين ستخفض وتيرة الحافلات.

ودعت المؤسسة المستخدمين إلى الامتناع عن القيام بـ"تنقلات غير ضرورية"، للسماح بتأمين "خدمة موثوقة وآمنة" للأفراد الذي يعد تنقلهم ضروريا لمكافحة كوفيد 19.

وأعلن رئيس بلدية لندن صديق خان في بيان: "على الأشخاص ألا يتنقلوا إلا في حالات الضرورة القصوى".