وقال ترامب أيضا إنه سيتم إرسال سفينة طبية إلى مدينة نيويورك، أكثر المناطق تأثرا بالفيروس لمساعدة الناس المتضررين بالعدوى، موضحا أنه سيتم نشر مستشفى آخر مماثل في الساحل الغربي.

كما تحدث عن إحراز تقدم في تجربة لقاح ضد كورونا، مشيرا إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا مع هيئة الغذاء والدواء الأميركية للحديث بشأن تجربة علاج جديد للفيروس المستجد.

وأضاف "سنهزم عدونا غير المرئي في أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي إغلاق الحدود مع كندا أمام الحركة "غير الأساسية"، مشددا على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ويضاف هذا القرار إلى منع ترامب غالبية المسافرين الآتين من أوروبا والصين ومناطق أخرى من العالم من دخول الأراضي الأميركية بسبب انتشار "كوفيد 19".

وتفشى كورونا في الولايات الأميركية الـ50، وذلك بعدما أعلنت ولاية وست فيرجينيا، الثلاثاء، أول إصابة بالفيروس.