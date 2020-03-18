وجاء في الوثيقة التي حملت تاريخ 16 مارس"هناك حملة تضليل كبرى من وسائل الإعلام الروسية والجهات المؤيدة للكرملين فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19".

وأضافت الوثيقة التي صدرت عن خدمة العمل الخارجي الأوروبي التابعة للاتحاد"الهدف النهائي لحملة التضليل التي يقوم بها الكرملين هو تضخيم الأزمة الصحية العامة في الدول الغربية... بما يتماشى مع استراتيجية الكرملين الأشمل التي تحاول تدمير المجتمعات الأوروبية".

من جهته، نفى الكرملين اليوم هذه المزاعم، قائلا إنها لا أساس لها ومنافية للمنطق.

وأشار ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين إلى ما قال إنه افتقار لأمثلة بعينها أو صلة بمنفذ إعلامي محدد في وثيقة الاتحاد الأوروبي.

وقال "نتحدث مرة أخرى عن مزاعم لا أساس لها ومن المرجح فيالوضع الراهن أن تكون ناجمة عن هوس عدائي تجاه روسيا".

وسجلت روسيا أكثر من 140 حالة إصابة بفيروس كورونا، بعضها قادم من إيطاليا وإيران.