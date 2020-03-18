ونشر ترامب تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر قال فيها: “سأجري مؤتمرا صحفيا اليوم سأناقش فيه أنباء هامة قادمة من إدارة الدواء والغذاء الأميركية بشأن الفيروس الصيني”.

وأتبعها ترامب بتغريدة أخرى هاجم فيها “الأخبار المزيفة”، وقال أنه “لطالما تعامل بحذر مع الفيروس الصيني منذ البداية”، مستشهدا بإجراءات اتخذها لإيقاف انتشار فيرو كورونا الجديد.

وكتب ترامب: “لقد اتخذت قرارا مبكرا بإغلاق الحدود مع الصين، رغم اعتراض الجميع تقريبا. تم إنقاذ العديد من الأرواح”.

وكان الرئيس الأميركي قد اعتبر بأن العالم بأسره يعيش حالة حدب في مواجهة فيروس كورونا، الذي تفشى أيضا في كل الولايات الأميركية الخمسين، وذلك في تغريدة انتشرت الثلاثاء.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي. سوف ننتصر".

وتباينت ردود الفعل على تغريدة الرئيس الأميركي، بين من أشاد بالإجراءات التي اتخذها، فيما وجه آخرون انتقادات إليه، مشيرين إلى تقليله من خطر الفيروس في بداية انتشاره.

وقالت المغردة التي تحمل اسم "جوان ديماركو": "كنت تعرف عن العدو منذ شهور ولم تفعل شيئا"، بينما كتب مغرد آخر باسم "ريال ديفندر" إنه "يشعر بثقة أكبر من أي وقت مضى بأننا سنهزم الفيروس التاجي تحت قيادة الرئيس ترامب الشجاعة".

وكانت وسائل إعلام أميركية أفادت في وقت سابق بأن فيروس كورونا تفشى في الولايات الأميركية الـ50، وذلك بعدما أعلنت ولاية وست فيرجينيا، الثلاثاء، أول إصابة بالفيروس.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب رفض مرارا نصائح الاعتماد على الخبراء في أزمة فيروس كورونا.

وتأتي تغريدة ترامب الأربعاء تأكيداته الاثنين بأن مرحلة تطور اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد بدأت، واصفا النتائج بالـ”واعدة”.