- وزارة الصحة الجزائرية أعلنت تسجيل 7 حالات إصابة جديدة ليبلغ مجموع الإصابات 67.

- في الكويت، وزير الصحة أعلن تسجيل 12 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 142، وشفاء 3 حالات جديدة ليصبح إجمالي حالات التعافي 15.

- الكشف عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة بيت ساحور شرق مدينة بيت لحم، وفقا لمراسل "سكاي نيوز".

- اكتشاف نحو 100 حالة إصابة جديدة في 24 ساعة بإسرائيل، ووزير الأمن الداخلي أعطى تعليماته لأجهزة الأمن الداخلي بالاستعداد لإمكانية فرض "إغلاق كامل".

- الحكومة البرتغالية أعلنت عن حزمة مالية بقيمة 9.2 مليار يورو لدعم الشركات والعمال المتضررين من الفيروس المستجد.

- إندونيسيا سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية لها.

- الحكومة التايوانية قررت منع دخول العديد من الأجانب في إطار إجراءات الوقاية من الفيروس، باستثناء حاملي تصاريح الإقامة والدبلوماسيين والعمال المهاجرين.

- الهند أعلنت عن 276 إصابة جديدة بالفيروس في قفزة مفاجئة.

- أستراليا قررت حظر التجمعات الداخلية غير الضرورية لأكثر من 100 شخص للحد من انتشار فيروس كورونا.

- عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا يرتفع إلى 116 حالة.