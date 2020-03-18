وهذا العدد أكثر قليلا من عدد إصابات كورونا المسجلة الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس.

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 84.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، وافق البرلمان على ميزانية تكميلية حجمها 11.7 تريليون وون (9.43 مليار دولار)، من أجل التصدي للتداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا ودعم الشركات والاستهلاك المحلي.

واقترحت الحكومة إصدار سندات خزانة بنحو 10.3 تريليون وون لتمويل الميزانية التكميلية، لكنها لم تكشف تفاصيل.