وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصا يبلغ من العمر 89 عاما توفي، بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن تركيا اكتشفت 51 حالة إصابة جديدة بالفيروس، الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.