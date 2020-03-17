وأعلنت إيران الاثنين عن وفاة 129 شخصا، مقارنة بوفاة 113 في اليوم السابق و97 حالة وفاة يوم السبت.

ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية، فقد سجلت إيران إصابة 1053 شخصا بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 14991 حالة.

وكانت العاصمة الإيرانية طهران الأكثر تأثرا بالإصابات، حيث سجل فيها 3774 إصابة، فيما حلت محافظة مازندران ثانية بإجمالي إصابات بلغت 1374 إصابة، وتلتها أصفهان 1301 إصابة، بينما سجلت قم 1023 إصابة.

ويظهر الإنفوغرافيك المرفق تفاصيل الإصابات في المحافظات الإيرانية وإجمالي حالات الوفاة والتعافي من الفيروس بحسب الأرقام الرسمية.

يشار إلى أن العديد من الإصابات في الدول العربية المجاورة، وتحديدا العراق والكويت والبحرين ولبنان، مصدرها الأساسي كان إيران.

وكانت إيران أعربت أمس الأحد عن قلقها من آثار تفشي فيروس كورونا على المرافق الصحية في البلاد، إذ أقر رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض "كوفيد-19" في طهران، علي رضا زالي بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن رضا زالي قوله: "لن تكون لدينا طاقة كافية إذا استمرت وتيرة تفشي المرض".

وكانت دولة الإمارات أرسلت، يوم الاثنين، طائرتي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وحملت الطائرتان اللتان أقلعتا من العاصمة أبوظبي أكثر من 32 طنا من الإمدادات بما في ذلك صناديق من القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

والرحلة هي الثانية التي ترسلها الإمارات إلى إيران في الأيام الأخيرة، ففي الثالث من مارس الجاري أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 طن من الإمدادات الطبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

كما حملت معها 5 خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.