وأوضح الوزير على تويتر "كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا بينما وصلت 3 حالات من أداء العمرة".

وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة، في وقت سابق، عن 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

وفي وقت سابق، أعلنت تركيا تعليق صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وقال رئيس إدارة الشؤون الدينية التركية، علي إرباس، إن تركيا علقت صلاة الجماعة في المساجد إلى أن ينحسر خطر فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول التركي في كلمة للصحفيين، إن المساجد ستظل مفتوحة للأفراد.