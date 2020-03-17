وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أن الفيروس قد ينتهي في يوليو أو أغسطس المقبلين، إذ جرى القيام بعمل جيد.

وأكد الرئيس الأميركي، أن خيار فرض حظر التجول في البلاد ليس مطروحا في الوقت الحالي، قائلا إن قصارى الجهود يتم بذلها لأجل تطويق الوباء.

وأضاف أن الإدارة الأميركي، توصي الأميركيين؛ بمن فيهم الأطفال ومن يتمتعون بصحة جيدة، بأن يبتعدوا عن التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص.

ويوم الاثنين، بدأ مختبر أميركي، أول تجربة للقاح محتمل ضد فيروس كورونا (كوفيد 19) الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم.

وقام باحثون أميركيون من معهد "كيزر" للبحوث، بحقن جرعة من اللقاح في ذراع متطوعة، بمدينة سياتل، شرقي الولايات المتحدة.

وجرت هذه التجربة وسط ترقب من العالم الذي يشهد استفحالا مقلقا للوباء الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من 179 ألف شخص حتى الآن.

وقالت الباحثة في معهد كيزر، ليزا جاكسون، "نحن فريق فيروس كورونا في الوقت الحالي، وما من شخص إلا ويريد أن يقوم بما بوسعه خلال فترة الطوارئ الحالية".

وفيما كانت المتطوعة تتلقى جرعة اللقاح التجريبية، كان ثلاثة آخرون ينتظرون دورهم حتى يشاركوا، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي للمشاركين 45، وسيتلقون جرعتين اثنتين في الشهر الواحد.