وتشير الإحصائيات إلى تسجيل 169658 إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى الآن، في بلغت الوفيات 6518 حالة، وشفي من الوباء 77779.

وفيما يلي أبرز المستجدات المتعلقة بوباء كورونا في العديد من الدول حول العالم:

- ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 14 شخصا توفوا بفيروس كورونا الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3213 في أنحاء البلاد.

وأوضحت اللجنة اليوم الاثنين أنه جرى رصد 16 حالة إصابة جديدة الأحد انخفاضا من 20 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80860 حالة.

- ذكرت تقارير إعلامية مكسيكية وشخصان مطلعان أن المكسيك سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا الأحد.

- قال رئيس بيرو مارتن فيزكارا، إن بلاده ستغلق الحدود لكبح انتشار كورونا داعيا المواطنين لبدء حجر صحي ذاتي لمدة 15 يوما.

- سجلت إيطاليا 368 حالة وفاة جديدة بكورونا الأحد وذلك في أكبر زيادة يومية وسط مخاوف بشأن قدرة نظامها الصحي المجهد على مواجهة الزيادة المستمرة في أعداد المصابين. وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في إيطاليا 24747 حالة فضلاعن 1809 حالة وفاة.

- أعلن رئيس بلدية نيويورك الأحد، أنه سيُغلق بدءا من الاثنين كل المدارس الحكومية في المدينة والتي يرتادها نحو 1,1 مليون طالب، في إجراء يهدف الى الحد من انتشار فيروس كورونا.

- قالت وزارة الصحة اليابانية إنها حددت 15 بؤرة لفيروس كورونا في مواقع متفرقة من البلاد. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن وثيقة للوزارة أن أكبرالبؤر تقع في منطقة أوساكا وبها أكثر من 50 حالة عدوى.

- أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في ست ولايات وفي العاصمة كراكاس بدءا من يوم الاثنين وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

- قال رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا الأحد، إن بلاده ستغلق حدودها مع إسبانيا أمام السياح لمدة شهر على الأقل لكبح فيروس كورونا.

- ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل ليصل إلى 250.

- ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تركيا، الاثنين، إلى 18 حالة بعد تسجيل 12 إصابة جديدة في أعلى زيادة يومية للفيروس منذ الإعلان عن أول حالة في وقت سابق من الأسبوع الماضي.