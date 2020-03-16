وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، الاثنين، إن بلاده رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأمر الذي يعني ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات في تركيا إلى 18 حالة.

وأوضح الوزير إن اثنتين من الحالات الجديدة ترتبطان بأول حالة إصابة في تركيا، بينما تعود الحالات الأخرى لسبعة وصلوا إلى البلاد قادمين من أوروبا و3 قادمين من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وكانت تركيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن رصد أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما أعلن قوجة، في وقت سابق، عن 6 إصابات بالفيروس في عموم تركيا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.