وحصل غانتس، وهو جنرال سابق، في وقت سابق الأحد، على دعم حزبين رئيسيين في سعيه لإطاحة نتانياهو.

ونقلت "رويترز" عن بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي: "غدا عند منتصف النهار سيكلف الرئيس بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض بتشكيل حكومة".

وكان الرئيس الإسرائيلي قد استدعى نتانياهو وغانتس، الأحد، إلى اجتماع طارئ، على أمل كسر الجمود الذي شل النظام السياسي في البلاد العام الماضي، كما قد يهدد استجابة البلاد لأزمة فيروس كورونا.

وأعلن ريفلين عن الاجتماع بعد يوم من المشاورات مع الأحزاب السياسية في إسرائيل، قبل قراره بشأن من يجب أن يقود الحكومة المقبلة.

يشار إلى أن الرئيس يتولى مسؤولية تعيين المرشح الذي يعتقد أن لديه أفضل فرصة لتشكيل حكومة، من خلال الحصول على أغلبية برلمانية.