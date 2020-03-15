وقال المتحدث باسم الموقع: "تم إغلاق جميع بوابات الضريح وبشكل عام كل المساحات المغلقة في الضريح المقدس"، بما في ذلك ضريح الإمام الرضا، وذلك قبل بضعة أيام من رأس السنة الفارسية، وهي مناسبة لتجمع كبير في الحضرة الرضوية.

يأتي ذلك بعد تحذيرات من تزايد عدد المصابين والوفيات في المدينة التي تعتبر وجهة للزيارات الدينية في إيران، ومن أن تتحول مشهد إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا.

وفي أحدث إحصائية، أعلنت إيران، الأحد، تسجيل 113حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب، إن العدد الإجمالي للوفيات من الفيروس في إيران وصل إلى 724 حالة، بتسجيل 113 وفاة جديدة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن 13938 شخصا تقريبا، أصيبوا في أنحاء البلاد.

وكتب مستشار وزير الصحة الإيراني على "تويتر": "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة. وتوفي 113 شخصا. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".

وتعاني إيران أسوأ تفش للفيروس في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.