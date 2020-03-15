وقال مستشار وزير الصحة الإيراني علي رضا وهاب، إن العدد الإجمالي للوفيات من الفيروس في إيران وصل إلى 724 حالة، بتسجيل 113 وفاة جديدة.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن 13938 شخصا تقريبا، أصيبوا في أنحاء البلاد.

وكتب مستشار وزير الصحة الإيراني على "تويتر": "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تأكدت إصابة 1209 حالات جديدة. وتوفي 113 شخصا. إجمالي عدد الوفيات بلغ 724 حالة".

وتعاني إيران أسوأ تفشي للفيروس في الشرق الأوسط، كما أصيب به عدد من كبار المسؤولين وأعضاء البرلمان هناك.

وبدأ مواطنون إيرانيون في التعبير عن غضبهم إزاء ما اعتبروه "استخفاف الحكومة بحياتهم" في شبكات التواصل، وامتد الأمر إلى وسائل الإعلام رغم القيود المشددة المفروضة على الأخيرة.

من جانب آخر، أقر رئيس لجنة قيادة عمليات إدارة مرض "كورونا" في طهران علي رضا زالي، الأحد، بأن الفيروس قد يطغى على المرافق الصحية في البلاد، التي تخضع لعقوبات أميركية صارمة.

ونقلت وكالة الأنباء الايرانية الرسمية عن رضا زالي قوله: "لن تكون لدينا طاقة كافية إذا استمرت وتيرة تفشي المرض".

ويعتقد أن بإيران حوالي 110 ألف سرير مستشفى، من بينها 30 ألف سرير في طهران، وقد تعهدت السلطات بإنشاء عيادات متنقلة حسب الحاجة.