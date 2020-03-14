وحتى مساء السبت، وصل عدد الإصابات بفيروس "كوفيد-19" إلى أكثر من 155 ألف إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5814 حالة.

ومنذ التعداد السابق الجمعة حتى الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، سُجّلت في العالم 417 وفاة جديدة و11 الفا و37 إصابة جديدة.

والبلد الذي شهد أكبر زيادة في حصيلة الوفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هو إيطاليا (175) ثم إيران (97) وإسبانيا (73).

سبت الإغلاقات

وبينما واصلت الصين، السبت، تخفيف إجراءات الإغلاق في أكثر مناطقها تضررا، حيث تضاءل عدد الحالات الجديدة، شددت دول أخرى حول العالم إجراءات الإغلاق.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن حظر الدخول الى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الآونة الأخيرة في دول شنغن في أوروبا، سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وإيرلندا.

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 15 يوما، وحظر التنقل إلا للتوجه إلى مكان العمل أو التبضع.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليبن إن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارا من منتصف الليل السبت، في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار كورونا.

وأعلنت النرويج السبت التوجه نحو إغلاق موانئها ومطاراتها وتعزيز إجراءات الرقابة عند الحدود البرية، بدءا من الاثنين.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتوش مورافيتسكي، إغلاق حدود بلاده أمام المسافرين الأجانب، لمنع تفشي الفيروس، بعد ثاني وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات المصرية، السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة، السبت، حيث قررت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إغلاق عدد من المراكز الثقافية في الإمارة مؤقتا، بدءا من الأحد وحتى 31 مارس 2020.

كما أعلنت دبي منع المنشآت الفندقية وقاعات الأفراح من إقامة حفلات الأعراس، اعتبارا من الأحد 15 مارس وحتى نهاية الشهر.

وعلقت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس حتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت دولة الإمارات "وقفا مؤقتا" لإصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأعلنت الحكومة الأردنية حزمة من الإجراءات الجديدة للتعامل مع فيروس "كورونا"، تتضمن تعليق الرحلات الجوية كافة وتعطيل المدارس والجامعات.

أما المغرب، فقرر وقف أنشطة كرة القدم في البلاد حتى إشعار آخر، ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها المملكة.

كما أعلن بيان لوزارة الشؤون الخارجية المغربية قرار تعليق الرحلات الجوية من وإلى ألمانيا وهولندا وبلجيكا والبرتغال، ليصل عدد الدول التي توقفت الرحلات معها إلى 21 دولة.

وأعلن السودان إغلاق جميع المدارس والجامعات والمرافق التعليمية في البلاد لمدة شهر.

وقررت الحكومة الموريتانية إغلاق جميع المدارس لأسبوع على الأقل، عقب تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وفق ما ورد في بيان رسمي السبت.

إجراءات اقتصادية عربية

واتخذت دول عربية إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إنها تعد برنامجا بقيمة 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص في خضم انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم، في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس "كوفيد - 19" وباء عالميا.

وأعلنت السلطات المصرية، السبت، تخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة أزمة كورونا.