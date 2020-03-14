وقال ترامب إنه خضع للاختبار مساء الجمعة، وقد أجرى قياسا للحرارة يوم السبت، وذلك بعدما ظهر وهو يصافح عددا من المسؤولين، خلافا للتوصيات الصحية.

وقال الرئيس الأميركي في مؤتمر صحفي إنه سيوسع حظر الرحلات إلى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وإيرلندا ، وإنه يدرس مزيدا من القيود على التنقلات الداخلية بين الولايات في إطار خطة مواجهة الفيروس.

وذكر الرئيس أن بلاده سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن البيت الأبيض السبت أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة "جميع من هم على تواصل وثيق" مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كاجراء "احتياطي" في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد- 19).



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان "كاجراء احتياطي، سيتم من الآن وصاعدا فحص حرارة كل الاشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه".