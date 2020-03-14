وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود الذين سيعودون من إجازتهم إلى قواعدهم العسكرية، الأحد، سيبقون هناك لمدة 30 يوما متواصلة دون أي إجازة، باستثناء أولئك الذين حصلوا على موافقة في وقت سابق.

وتابع "سيعود جميع جنود القطاعات القتالية وقواعد الإرشاد والوحدات المغلقة إلى القواعد العسكرية جاهزين للبقاء فيها لفترة طويلة قصاها شهر واحد".

وارتفع إلى 164 عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل، بحسب إحصاءات رسمية السبت، بينهم اثنان بحالة خطيرة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هناك 55 ألفا يخضعون للحجر الصحي في البلاد، بينهم جنود.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن تل أبيب تدرس إمكانية تعطيل المرافق الاقتصادية باستثناء ما وصف بـ"أماكن العمل الحيوية"، كما يتم بحث إمكانية تقييد حركة الأشخاص ووسائل المواصلات العامة.

وأدى تفشي فيروس كورونا في الدولة العبرية إلى تأجيل مناورات الجيش الإسرائيلي بعضها مع الولايات المتحدة، كما منع الضباط والجنود من السفر.