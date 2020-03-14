وأعلنت السلطات الإسبانية تسجيل 70 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 190، بالتزامن مع استعداد الحكومة "لإغلاق" البلد.

وذكرت مسودة وثيقة رسمية أن الحكومة الإسبانية تعتزم فرض إغلاق على كل سكان البلاد، البالغ عددهم 47 مليون نسمة، ابتداء من الاثنين المقبل، في إطار حالة طوارئ تستمر 15 يوما لمكافحة فيروس كورونا.

وأظهرت المسودة أن الحكومة ستطلب من المواطنين أن يلزموا بيوتهم وعدم الخروج إلا لشراء الطعام والدواء، أو الذهاب إلى المستشفيات أو العمل، أو غيرها من الأمور الطارئة.

وأشارت المسودة إلى أنه سيتم تقليص كل وسائل النقل العام في إسبانيا، وأن السلطات ستطلب من شركات الطيران والقطارات والحافلات والسفن تقليص خدماتها إلى النصف تقريبا، كي لا يمكن لأي طائرة أو قطار أو حافلة أو وسيلة نقل أخرى أن تحمل سوى ثلث كامل حمولتها.

لكن مسودة المرسوم لا تتوقع إغلاق حدود البلاد، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وسيكون لزاما على الشركات السماح لموظفيها بالعمل عن بعد، وسيتم تعليق الإجراءات القضائية.

وبموجب حالة الطوارئ التي تستمر 15 يوما، ستسيطر وزارة الداخلية الإسبانية على كل قوات الشرطة، بما في ذلك القوات المحلية والإقليمية.

وتقول المسودة إنه سيبدأ سريان عملية إغلاق البلاد من الساعة الثامنة صباحا (0700 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين، في حين سيبدأ سريان كل الإجراءات الأخرى فور نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.