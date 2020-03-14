وأعلنت رواندا وناميبيا تسجيل أول حالات الإصابة بكورونا، لتصبحا الدولتان رقم 18 و19 في أفريقيا، التان تسجلان حالات إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة في رواندا، السبت، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وهي إصابة لمواطن هندي وصل للبلاد قادما من مومباي يوم 8 مارس.

ولم تظهر على المواطن الهندي أي أعراض للإصابة عند الوصول لرواندا، لكنه قدم نفسه للفحص الطبي لاحقا في 13 مارس، لتثبت إصابته، وفقا لوزارة الصحة هناك.

كما سجلت ناميبيا أول إصابتين بفيروس كورونا في البلاد، السبت، وهي حالتان لزوجين من إسبانيا وصلا لناميبيا الأربعاء.

وقالت الحكومة الناميبية أنها لن تلغي الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يصادف يوم 21 مارس المقبل، وفقا لوكالة رويترز.

وكانت دولتا غانا والغابون، قد أعلنتا الخميس، عن أول حالات إصابة لدى كل منهما بفيروس كورونا.