وقالت أرديرن "إنه قرار براغماتي. النصيحة التي تلقيناها (..) هي أن هناك أشخاصا سيسافرون من أنحاء مختلفة من البلاد، ومن الخارج. وإذا كانت هناك حالة (إصابة بالفيروس)، فقد يكون من الصعب تتبع أولئك الذين اتصلوا" مع الشخص المصاب.

وهناك 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا حتى الان.

وقُتل 51 شخصا بهجوم على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلنديّة في 15 مارس 2019 شنّه أسترالي يعتنق أفكارا عنصرية.