ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعقيب من قبل وكالة "رويترز" على تقرير بلومبيرغ.

وكان ترامب قال في وقت سابق من صباح اليوم إن فحوص فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستجرى على نطاق كبير قريبا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.

وكتب ترامب على تويتر "أجرينا التغييرات وسيجرى الفحص قريبا على نطاق واسع للغاية. ألغينا كافة التعقيدات الروتينية ومستعدون للانطلاق".

وانتقد ترامب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أحد أهم المؤسسات الأمريكية في مكافحة الفيروس، لاستخدام نظام فحص قال إنه سيظل دوما "غير دقيق وبطيء بالنسبة للتعامل مع وباء كبير النطاق".

ولم يذكر ترامب سبب عدم دقة نظام الفحص. لكن أنتوني فوتشي، أهم مسؤول أمريكي في مكافحة الأمراض المعدية، قال أمس الخميس إن الناس لا يمكنهم الخضوع للفحص بسهولة وإن نظام الفحص الأمريكي "لا يتسق تماما مع ما نحتاجه الآن".

ويجد المسؤولون والمشرعون الأميريون صعوبة في التحري عن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في البلد وهو ما عزوه لانخفاض معدلات الفحص.