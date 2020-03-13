وقال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، الجمعة، إن بلاده ستغلق كل الحدود البرية وستحد من الرحلات الجوية الدولية لمدة 15 يوما لوقف انتشار فيروس كورونا.

وجاء القرار عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي حضره عدد من كبار مسؤولي الحكومة والجيش.

وقال قرشي لوسائل إعلام محلية: "تم اتخاذ قرار بإغلاق كل الحدود البرية لمدة 15 يوما...الرحلات الجوية الدولية ستخرج فقط من مطارات كراتشي ولاهور وإسلام اباد".

ولباكستان حدود مع الصين وإيران، وهما من أشد البلدان تضررا بالفيروس. وأعلنت السلطات الباكستانية رصد 21 حالة إصابة حتى الآن.

ومن ناحيته أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الجمعة، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، لمدة أسبوعين، للحد في شكل أفضل من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سانشيز في كلمة مقتضبة عبر التلفزيون إن مجلس الوزراء سيصدر السبت في جلسة طارئة مرسوما يعلن "حالة الطوارئ (في إسبانيا) لخمسة عشر يوما"، علما بأن الوباء في البلاد أودى حتى الآن بحياة 120 شخصا وأصاب اكثر من 4200.

وأضاف سانشيز الجمعة أن إسبانيا "ستحشد كافة مواردها"، ومنها الجيش، لاحتواء الزيادة الحادة في عدد الحالات.

وتسمح الإجراءات الخاصة للحكومة المركزية بالحد من حرية الحركة ومصادرة بضائع، وتولي السيطرة على صناعات ومنشآت خاصة منها المستشفيات الخاصة.

ويمكن للسلطات أيضا أن تأمر باتخاذ إجراءات خاصة لضمان إمداد الغذاء والإنتاج الصناعي في البلاد.

وأوضح سانشيز أنه لا يمكن استبعاد أن تشهد البلاد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة الأسبوع المقبل.

وكانت سلطات الصحة قد أكدت أكثر من 4200 حالة إصابة في البلاد حتى الآن، نحو نصف الحالات في مدريد، وهي زيادة بالثلث تقريبا عن عدد الحالات الخميس.