ووفق الإحصائيات الرسمية المعلن عنها من قبل دول العالم، فقد تجاوز عدد الوفيات الإجمالي 5080 حالة، مقابل إصابة حوالي 138 ألف شخص.

وانتشر "كوفيد-19" خلال الأيام الماضية في مختلف الدول، مخلفا خسائر اقتصادية كبيرة، الأمر الذي دفع الحكومات والبنوك المركزية إلى التدخل لاتخاذ المزيد من التدابير الاستثنائية.

وقررت العديد من الدول إلغاء أو تأجيل مختلف المناسبات والفعاليات والتجمعات الكبرى، في محاولة للحد من انتشار كورونا.

ويحذر الخبراء من احتمال إصابة عدد أكبر بكثير من الناس بالفيروس الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.

من جهة أخرى، انضمت زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ووزير الداخلية الأسترالي ولاعب كرة قدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى قوائم المصابين بالفيروس.

ومن بين أبرز الشخصيات المصابة في أستراليا بيتر داتون وزيرالشؤون الداخلية الذي قال إنه يشعر بأنه على ما يرام.

وأعلن الممثل السينمائي توم هانكس في أستراليا يوم الخميس أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس.

كما ذكر ترودو أنه ملتزم بالعزل لمدة أسبوعين بعد أن أظهر اختبار إصابة زوجته صوفي بالفيروس. وقالت صوفي إنها تعاني "من أعراض مزعجة"، مضيفة أنها ستقف على قدميها مرة أخرى قريبا.

ونال الفيروس من عدد من مشاهير عالم الرياضة، وتم وقف بطولة اللاعبين للغولف وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في أستراليا. كما أغلقت نيبال جبل إيفرست أمام الراغبين في تسلقه.

ومن بين مشاهير الرياضة المصابين، كالوم هدسون أودوي مهاجم نادي تشلسي، وميكل إرتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال بالفيروس، إضافة إلى لاعب كرة السلة في ريال مدريد تريي ثومبكينس.

آخر التطورات

- أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا أن عدد حالات الإصابة بالفيروس ارتفع بنسبة 35 بالمئة إلى 798 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

- أفاد مسؤول أميركي لوكالة رويترز بتأجيل ماراثون بوسطن إلى 14 سبتمبر بسبب مخاوف انتشار كورونا.

- أغلقت اليونان الجمعة المتاحف والمواقع الأثرية حتى 30 مارس بسبب النقص في أعداد الحراس بموازاة تفشي كورونا.

- قرر كل من المغرب والجزائر تعليق رحلات جوية وبحرية إلى أوروبا في إجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس.

- أعلنت السلطات الأردنية، اليوم، خلو المملكة من "كوفيد- 19"، بعد شفاء المصاب الوحيد المسجل في البلاد.

- قال الجيش الإيراني إنه سيعمل على إخلاء الشوارع في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة، في مسعى للسيطرة على انتشار كورونا.

- أعلنت دولة الإمارات تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب القادمة من إيطاليا و المتجهة إليها، باستثناء العاصمة روما، اعتبارا من الجمعة و حتى إشعار آخر.

- قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) إنه تقرر تأجيل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ الأسبوع المقبل.