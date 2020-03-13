وقال كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي متلفز إنه "للأسف، توفي 85 شخصا أصيبوا بوباء كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الأخيرة"، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في إيران إلى 514".

وأشار المتحدث، إلى أن طهران تتصدر المدن الإيرانية بعدد إصابات بلغ 303 حالة خلال 24 ساعة.

وتزامن خبر ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إيران مع طلب البلاد لمساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، لدعمها في مكافحة الجائحة التي يسببها فيروس كوفيد 19.

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: "طلب مصرفنا المركزي إتاحة الوصول إلى أداة التمويل السريع لدى صندوق النقد الدولي، وحض مجلس الصندوق على الرد على الطلب بمسؤولية".