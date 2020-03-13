وقال الوزير في بيان صادر عن مكتبه: "استيقظت هذا الصباح على حمى وألم في الحلق. على الفور تواصلت مع وزارة الصحة في كوينزلاند وبعد ذلك أجريت اختبار كوفيد 19".

وتابع الوزير أن نتائح الاختبار أثبتت إصابته بالفيروس، لكنه أوضح: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة، وسأعلن تطور حالتي في الوقت المناسب".

وأضاف داتون، العضو النافذ في الحكومة وأحد أهم واضعي قوانين الهجرة في أستراليا: "تقضي سياسات الصحة في كوينزلاند بأن يدخل أي شخص تأتي نتائج فحصه إيجابية المستشفى، وقد التزمت بالإرشادات".

وكانت أستراليا أعلنت إصابة 184 شخصا بالفيروس، فيما توفي 3 أشخاص من جرائه حسب السلطات، وسط توقعات بزيادة عدد المرضى خلال الأسابيع المقبلة.

والجمعة حذرت أستراليا مواطنيها من أن خطر الفيروس يحتم عليهم إعادة النظر في خطط السفر إلى الخارج، في وقت تسرع الحكومة إجراءاتها لاحتواء تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون: "ننصح جميع الأستراليين بإعادة النظر في الحاجة للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، بغض النظر عن الوجهة والعمر والصحة".

وكانت الحكومة قد حذرت في وقت سابق من السفر إلى بؤر المرض في الصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وإيران.

وأضاف موريسون إن الحكومة تدرس حظر وقف الفعاليات لأكثر من 500 شخص.

وقبل ذلك أعلنت عن إلغاء سباق جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم التي كانت مقررة هذا الأسبوع.