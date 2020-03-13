وهذه الدبلوماسية العاملة في اللجنة السادسة للجمعيّة العامة للأمم المتحدة، التي تتعاطى بالمسائل القانونيّة، توجهت إلى مقر الأمم المتحدة للمرة الأخيرة يوم الاثنين. وفي اليوم التالي، ظهرت عليها أعراض إنفلونزا، وزارت طبيبا.

وجاء في رسالة للبعثة الفلبينية أُرسِلت إلى وفود دبلوماسية عدة لدى الأمم المتحدة، وحصلت عليها وكالة فرانس برس، "تلقّت (الدبلوماسية الفلبينية) مكالمة اليوم (الخميس) تخبرها بأنها مصابة بكوفيد-19".

وأضافت الرسالة "تم إغلاق البعثة الفلبينية وأُصدرت تعليمات لجميع" الموظفين بضرورة الخضوع لحجر صحي.

ويعمل نحو 3 آلاف موظّف في أمانة الأمم المتحدة في نيويورك، فضلا عن العديد من الدبلوماسيين من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة يتنقلون بين بعثاتهم الدبلوماسية.