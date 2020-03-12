وأفاد المصدر طالبا عدم كشف هويته بأن وزارة الخارجية استدعت السفير اليوناني مايكل-خريستوس دياميسيس.

وذكر لوكالة "فرانس برس" أن الوزارة طالبت بـ"وضع حد للانتهاكات للمياه الإقليمية التركية وأن تحذر اليونان وحداتها المنتشرة حول الحدود البرية"، مؤكدا بذلك تقريرا كانت قد نشرته في وقت سابق وكالة أنباء "الأناضول".

وتابع المصدر أن المسؤولين الأتراك طالبوا بوضع حد لاعتقال الصحفيين في جزيرتي رودوس وليسبوس "خلال تغطيتهم الأوضاع الإنسانية لطالبي اللجوء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان حرس الحدود اليونانيون قد أعلنوا، الأربعاء، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأتراك صدمت أحد زوارقهم، وأن أضرارا طفيفة أصابت الزورق.

والعلاقات متوترة بين اليونان وتركيا منذ إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أواخر فبراير فتح الأبواب أمام اللاجئين لمغادرة تركيا.

وتوجّه الآلاف منهم هذا الشهر إلى الحدود البرية مع اليونان، حيث استخدمت السلطات اليونانية الغاز المسيل للدموع لمنعهم من العبور إلى الأراضي اليونانية، وقد سجّلت أعمال عنف وتجريد للمهاجرين الذين يحاولون اختراق السياج الفاصل من مقتنياتهم.

والأربعاء صعد أردوغان انتقاداته لليونان قائلا إن "لا فرق بين ما فعله النازيون وتلك الصور من الحدود اليونانية".

ونفت اليونان اللجوء إلى العنف واتهمت تركيا بدفع الناس اليائسين للقيام بمحاولات خطيرة للدخول إلى أوروبا.