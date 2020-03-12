وأضافت الشرطة البريطانية "كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى، ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم"، وقالت إن الواقعة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

وذكرت سكاي نيوز في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر أن 4 قاصرين تعرضوا للطعن في والثامستو وإن 7 تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.

وكان جسر لندن مسرحا لهجوم في يونيو عام 2017، عندما قاد ثلاثة مسلحين شاحنة وصدموا مارة، ثم هاجموا أشخاصا في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل ثمانية.

وفي أواخر العام الماضي، خفضت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي على المستوى الوطني إلى "كبير" نزولا من "حاد"، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014.