وقالت الحكومة الهندية، في بيان، إن تعليق إصدار التأشيرات السياحية سيبدأ العمل به في 13 من مارس الجاري عند الساعة 12 بتوقيت غرينتش، بحسب ما نقلت رويترز.

وأشارت إلى أن حملة التأشيرات الدبلوماسية والتأشيرات الممنوحة لمنظمات دولية وللعمل ولأصحاب المشاريع سيتم استثناؤها من هذا القرار.

وأضافت أنّ "كل المسافرين القادمين من، أو الذين زاروا بعد 15 فبراير، الصين أو إيطاليا أو إيران أو كوريا الجنوبية أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا، سيوضعون لدى وصولهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً على الأقلّ"، وبشمل القرار كل الجنسيات بمن فيهم الهنود.

وأوضح البيان أنّ الحكومة "توصي بقوة" المواطنين بتجنّب السفر إلى أي وجهة خارجية حالياً.

وتضاعف عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الهند خلال الأيام الأربعة الأخيرة ليصل إلى 60 مصاباً.