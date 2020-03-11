وأعرب أدهانوم خلال مؤتمر صحفي عن قلق المنظمة من تفشي الفيروس قائلا: "قلقون للغاية من مستويات الانتشار، ومن مستويات عدم اتخاذ الإجراءات (اللازمة). لذلك وصلنا إلى تقييم مفاده أن كوفيد-19 (فيروس كورونا) يمكن تصنيفه بأنه وباء".

وبشأن الانتشار الواسع للفيروس، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية: "لم نشهد مطلقاً في السابق انتشار جائحة بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "مازال بإمكان كل الدول تغيير مسار هذا الوباء، إذا قامت بكشف وفحص وعلاج وعزل وتتبع وحشد شعوبها استجابة لذلك."

وأوضح أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 مثلا خلال الأسبوعين الأخيرين، معربا عن قلق المنظمة لسرعة تفشي الوباء، وعدم مكافحته بما يكفي.