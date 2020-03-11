وقال أردوغان في خطاب متلفز "سنواصل الإجراءات القائمة على الحدود إلى أن تتم تلبية كافة توقعات تركيا، ومنها حرية التنقل.. وتحديث الاتحاد الجمركي والمساعدة المالية، بشكل ملموس".

واتهمت أثينا الشرطة التركية بمساعدة المهاجرين على اختراق الحدود، عبر تزويدهم بتجهيزات لقطع الأسلاك الشائكة.

وبدأت هذه التطورات بعدما أعلن الرئيس التركي، أواخر فبراير الماضي، فتح حدود بلاده مع الاتحاد الأوروبي أمام اللاجئين، وقال أردوغان حينها إن بلاده لم تعد قادرة على استيعاب المزيد منهم، الأمر الذي رفصته بروكسل واعتبرته "ابتزازا سياسيا".

ويحتشد آلاف المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا على طول الحدود بين تركيا واليونان، إلا أن السلطات اليونانية أغلقت حدودها ونشرت تعزيزات كبيرة للشرطة والجيش.

وتقول أنقرة إن نحو 150 ألف مهاجر عبروا الحدود التركية إلى اليونان عبر ولاية أدرنة الشمالية الغربية.