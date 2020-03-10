وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الأممية لم يتم ابلاغها بأي حالة من حالات مرض "كوفيد - 19" الذي يسببه الفيروس المستجد، بين موظفيها البالغ عددهم 3000.

وأضاف دوجاريك أن ما يقارب 1000 شخص يزورون مقر الأمم المتحدة كل يوم، وفق ما نقلت رويترز.

وأوضح كذلك أن الأمم المتحدة أوصت موظفيها الذين عادوا مؤخرا من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس، بالبقاء في المنازل والمراقبة الذاتية لمدة 14 يوما.

كما ذكر أنه يوصى أيضا بالعمل عن بعد وتوفير ترتيبات عمل مرنة لموظفي الأمم المتحدة، وأشار إلى أنه من الممكن اتخاذ مزيد من التدابير.