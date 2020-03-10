ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز.

وتقول وكالة فرانس برس إن إعلان إيران، الثلاثاء، 54 وفاة جديدة بكوفيد-19، يعد أعلى حصيلة يومية.

وتعد إيران أشد بلدان الشرق الأوسط تضرراً من فيروس كورونا المستحدث الذي يصيب بالمرض، لكنه لا يؤدي إلى الوفاة إلى حد كبير. وفي جميع أنحاء المنطقة، هناك أكثر من 8600 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.