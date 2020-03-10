وقال جاويش أوغلو: "ما حدث بشأن تناول الإعلام الروسي لما حدث قبيل لقاء أردوغان-بوتن قلة احترام، وليس من الصواب تناول الأمر بهذا الشكل".

وأضاف الوزير التركي متحدثا لغرفة تحرير وكالة الأناضول التركية: "الإعلام الروسي يمارس الدعاية السوداء ضد تركيا عند أي خلاف بسيط، ويتراجع عن ذلك حين تتحسن العلاقات".

وكانت وكالة أنباء روسية نشرت، الأحد الماضي، فيديو للقطة مثيرة للجدل، قبل لقاء القمة بين الرئيس الروسي ونظيره التركي انعقد الخميس الماضي، في العاصمة الروسية موسكو.

وأظهر التسجيل الذي نشرته وكالة أخبار "روسيا 1" الحكومية لقطات لمكوث أردوغان في غرفة الانتظار لنحو دقيقتين، هو ومرافقيه، قبل السماح له بالدخول للاجتماع مع بوتن.

ولم يعلّق الكرملين على محتوى التسجيل، وما إن كان بوتن جعل أردوغان ينتظره عن قصد، بسبب الخلاف بينهما فيما يتعلق بالوضع في مدينة إدلب السورية، أم لأسباب أخرى.

وظهر في التسجيل بوتن وهو في غرفة الاجتماع وحيدا، بينما ظل أردوغان في قاعة الانتظار هو ووفده الكبير، لنحو دقيقتين، دون السماح لهم بالدخول.

وبعد فترة من الانتظار، قرر أردوغان الجلوس للراحة، بينما ظل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو واقفا بالانتظار، قبل أن يأذن المسؤولين الروس للرئيس التركي بالدخول للاجتماع.

ونشرت الوكالة الحكومية الفيديو كاملا، منذ حضور بوتن لقاعة الاجتماع، وانتظار الوفد التركي في غرفة الانتظار، حتى دخول أردوغان واللقاء مع بوتن.

وعنونت الوكالة الفيديو على صفحتها: "أردوغان ينتظر بوتن تحت صورة سوفوروف"، وهي لوحة لقائد شهير في الإمبراطورية الروسية، وخاض حروبا ضد العثمانيين وانتصر فيها بين 1774 و1786.