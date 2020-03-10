وأفاد بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة، بأن الخطوة تهدف إلى التشجيع على استئناف العمل والإنتاج في الإقليم.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد ذكرت الثلاثاء، أن هوبي، مركز تفشي الفيروس، يدرس خططا للسماح للناس في مناطق يعد انتقال العدوى فيها متوسطا أو محدودا بالتنقل، حسبما ذكرت "رويترز".

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الصين إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

وجاء إعلان الصين بعد أن قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الرئيس شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء،‭ ‬حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.

وتوجه الرئيس الصيني مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان.

واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.

وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.