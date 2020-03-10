ويواجه الساسة الأوروبيون صعوبة في الاتفاق بشأن ما يتعين فعله مع عشرات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون دخول اليونان، العضو في الاتحاد الأوروبي، منذ إعلان أنقرة الشهر الماضي توقفها عن التصدي لهم.

وقالت الأحزاب المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاثنين، إنها مستعدة لاستقبال عدة مئات من الأطفال من مخيمات اليونان بالتعاون مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الأحزاب إنها ستعطي الأولوية للأطفال المرضى أو الأقل من 14 عاما ومن ليسوا برفقة أحد.

وردا على سؤال عن موعد وصول الأطفال إلى برلين، قال السناتور أندرياس جايزل مسؤول الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ ببرلين لتلفزيون آر.تي.ال "يعتمد الأمر الآن على مدى سرعة تطبيق الحكومة الألمانية لهذا القرار. أعتقد أنه أقرب إلى اليوم منه إلى الغد".

وتريد تركيا المزيد من الدعم الأوروبي لاستيعاب نحو 3.6 مليون لاجئ من سوريا وافقت في 2016 على استقبالهم مقابل مليارات اليورو في شكل مساعدة بموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي على كبح جماح الهجرة إلى أوروبا.