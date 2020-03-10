وتجاوزت الحصيلة العالمية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد حاجز الـ4 آلاف حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة جديدة في الصين.

والثلاثاء تم الإبلاغ عن 19 إصابة جديدة فقط في الصين، وفقا للجنة الصحة الوطنية، وهو العدد الأقل منذ أن بدأت الحكومة في إحصاء الإصابات في 21 يناير.

وسجلت جميع الإصابات الجديدة في مدينة ووهان بؤرة انتشار الفيروس، باستثناء حالتين مستوردتين لشخصين مسافرين.

كما أن جميع الوفيات الـ17 الجديدة حصلت في مقاطعة هوبي في وسط البلاد و16 في ووهان عاصمة المقاطعة، ليصل عدد الوفيات في البلاد إلى 3136، وهذا هو أقل عدد يسجل خلال يوم منذ أواخر يناير.

وأصيب أكثر من 80750 شخص في الصين التي فرضت إجراءات غير مسبوقة في محاولة لكبح انتشار الفيروس، لكن المخاوف تتزايد من انتشار الفيروس في الخارج، لأن جهود الصين يمكن أن يقوضها دخول حالات مجددا من دول أخرى.

ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا

ارتفع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا من 463 إلى 631، والإصابات من 9172 إلى 10149.

ووسّعت الحكومة الإيطالية نطاق القيود المفروضة منذ الأحد على تنقلات المواطنين وتجمعاتهم في شمال البلاد لتشمل "سائر أنحاء البلاد"، بحسب مرسوم صدر مساء الاثنين ودخل حيز التنفيذ فجر الثلاثاء وذلك "بهدف الحد من تفشي فيروس كوفيد 19".

وبحسب المرسوم فإن الإجراءات الاستثنائية التي خضع لها منذ الأحد ربع سكان البلاد باتت، اعتبارا من فجر الثلاثاء، تسري على سائر الأراضي الإيطالية.

وتتضمن هذه الإجراءات خصوصا الحد من التنقلات بين المناطق ومنع التجمع، إضافة إلى إلغاء كل الفعاليات الرياضية "أيا كان مستواها أو نوعها"، ما عدا تلك التي تنظمها مؤسّسات دولية.

وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا المستجد.

الكونغو الديمقراطية تؤكد رصد أول حالة إصابة

أكدت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الثلاثاء، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مما يرفع عدد دول أفريقيا جنوب الصحراء التي ظهر بها الفيروس إلى سبع دول.

والحالة لمواطن بلجيكي زار الكونغو قبل عدة أيام.

ولم يظهر فيروس كورونا حتى الآن على نطاق واسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث جرى تسجيل عدد قليل من الحالات في نيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا والكاميرون وتوغو وبوركينا فاسو منذ فبراير، في حين سجلت دول شمال أفريقيا عشرات الحالات.

عدد الحالات المؤكدة في بريطانيا يرتفع

قال مسؤولو الصحة، الثلاثاء، إن عدد الأشخاص الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع إلى 373 بالمقارنة إلى 319 شخصا الاثنين.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت اليوم وفاة سادس شخص جراء إصابته بالفيروس في بريطانيا.

تسجيل حالات إصابة جديدة في الهند

أعلنت السلطات الهندية تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية كيرلا ليرتفع عدد الحالات في عموم الهند إلى 58 حالة.

وتتضمن الحالات الجديدة أسرة عادت من إيطاليا.

وبدأ الطيران الهندي عملية إجلاء للمواطنين الهنود في إيران، ونقل اليوم 58 مواطنًا، حيث تم إيداعهم الحجر الصحي في قاعدة هندون العسكرية الجوية في منطقة غازي آباد.

ارتفاع عدد المصابين في أميركا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 696 حالة، بعد رصد 224 حالة إصابة جديدة منذ الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد المتوفين بالمرض ارتفع إلى 25.

وقالت الهيئة الأميركية إن حالات الإصابة المؤكدة تنتشر في 36 ولاية وفي العاصمة واشنطن بعدما كانت تقتصر على 35 ولاية.

ويشمل الإحصاء 49 مريضا أعيدوا من اليابان ومدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار المرض.

الإمارات ترصد إصابات بكورونا لقادمين من الخارج



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي بالدولة.

ويأتي اكتشاف الإصابات نتيجة التطبيق المبكر والفعال للإجراءات الوقائية والاحترازية من فحص طبي وحجر لمخالطين لحالات أعلن عنها مسبقا، وحالات لقادمين من خارج الدولة، وكانوا جميعهم ضمن الحالات المشتبه بها في الحجر الصحي، وبذلك يبلغ عدد الحالات المعلن عنها 74 حالة، تعافى منها 17 حالة.

وتعود الإصابات الجديدة إلى جنسيات مختلفة شملت ثلاثة أشخاص من الجنسية الإيطالية، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



المغرب يسجل الوفاة الأولى بكورونا



أفادت وزارة الصحة المغربية الثلاثاء، بتسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، وهي لمريضة بمدينة الدار البيضاء وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة في المغرب إلى ثلاث.

وقالت الوزارة في بيان إن حالة الوفاة لامرأة مغربية عمرها 89عاما كانت عائدة من مدينة بولونيا في إيطاليا وتعاني من أمراض مزمنة تتعلق بالجهاز التنفسي والقلب والشرايين.

وألغى المغرب جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وحظر على المشجعين حضور مباريات كرة القدم كما ألغى الأحداث التي يحضرها أجانب وتجمع أكثر من 1000 شخص كإجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس.



أول وفاة بكورونا في لبنان



ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن البلاد سجلت أول حالة وفاة من جراء فيروس كورونا (كوفيد 19)، الثلاثاء، مضيفة أن الأمر يتعلق بشخص قدم من مصر.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المصاب قدم من مصر وجرى نقله إلى مستشفى المعونات في منطقة جبيل، شمالي العاصمة بيروت، قبل أيام.

وفي مرحلة موالية، تم نقل المصاب إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، عقب التأكد من إصابته بفيروس "كوفيد 19".

ويوم الاثنين، أعلن مستشفى رفيق الحريري عن تسجيل 9 إصابات جديدة في البلاد، وهو ما رفع إجمالي الحالات الحاملة للفيروس في البلاد إلى 41.



إصابات جديدة في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، عن تشخيص أربع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 69.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، بأن إحدى الحالات لشخص قادم من إيران، في حين أن الإصابة الثانية هي لشخص مخالط لشخص مصري الجنسية كان مسافرا إلى أذربيجان.

وبيّن السند أنه إلى جانب تلك الحالتين، فقد تمّ أيضا تشخيص إصابة شخصين كويتيين عائدين من مصر.

وأوضح المسؤول الكويتي، وجود 4 حالات في العناية المركزة، أحدها في حالة حرجة، بينما الثلاث حالات الأخرى فهي في حالة مستقرة وتتلقى الرعاية.

وفيات بالعشرات في إيران

أعلنت إيران، الثلاثاء، 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 18 في المئة بالوفيات مقارنة باليوم السابق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز.

وفيات كورونا بفرنسا في ارتفاع



قالت السلطات الصحية في فرنسا، الثلاثاء، إن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 30 بعدما بلغ أمس الاثنين 25.



الصين تغلق المستشفيات المؤقتة لمكافحة كورونا



أعلنت الصين، الثلاثاء، إغلاق جميع المستشفيات المنشأة مؤقتا لمكافحة فيروس كورونا في ووهان وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.



وجاء إعلان الصين عن هذه الخطوة بعد أن قالت وسائل الإعلام الرسمية، إن الرئيس شي جين بينغ وصل إلى مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء،‭ ‬حيث من المقرر أن يتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، ويزور العاملين في الخطوط الأمامية مثل‭ ‬العاملين في المجال الطبي.



وتوجه الرئيس الصيني مباشرة إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان.



واطلع شي على أعمال المستشفى وعلاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.



وتعد هذه المرة الأولى التي يزور فيها الرئيس الصيني ووهان منذ بدء ظهور المرض فيها أواخر العام الماضي.



أول وفاة بكورونا في كندا

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة بكندا أن رجلا توفي من جراء إصابته بفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين بشمال فانكوفر، فيما يعتقد أنها أول حالة وفاة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس في البلاد.

وقال مسؤول الصحة في مقاطعة كولومبيا البريطانية الدكتور بوني هنري ووزير الصحة أدريان ديكس إنه في نهاية الأسبوع الماضي تأكدت إصابة اثنين من نزلاء مركز لين فالي للرعاية بالفيروس المستجد.

وأوضح هنري أن تأكيد إصابة المسنين جاءت بعد تشخيص إصابة عامل في المركز في وقت سابق، ما يجعل هذه الحالة مثيرة للقلق على وجه الخصوص كمثال على انتقال بين تجمع بشري.

وتوجد 32 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بكولومبيا البريطانية وما يزيد على 70 حالة في كندا ككل.

المغرب يعلّق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا



أفاد رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني في وقت مبكر الثلاثاء، بأن بلاده قررت تعليق جميع الرحلات من وإلى إيطاليا وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا.

وكتب رئيس الوزراء على حسابه على تويتر "بسبب انتشار فيروس كورونا بإيطاليا قررت حكومة المملكة المغربية تعليق جميع الرحلات القادمة من الديار الإيطالية وإليها وذلك إلى حين صدور إشعار آخر".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قد قال الاثنين، إن إيطاليا ستخضع للإغلاق حتى الشهر القادم بعد أن شهدت البلاد نحو9172 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس ووفاة 463 شخصا بالمرض.

بنما ومنغوليا تسجلان أول إصابتين بكورونا

ذكر وزير الصحة في بنما أن الفحوص التي أجريت لامرأة تبلغ من العمر 40 عاما أثبتت إصابتها بفيروس كورنا، لتصبح الحالة الأولى من نوعها في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى.



كذلك قالت منغوليا الثلاثاء، إن مواطنا فرنسيا يعمل في البلاد تأكدت إصابته بفيروس كورونا، ليصبح الحالة الأولى في البلاد.

ووفقا للجنة الطوارئ الوطنية فإن المواطن الفرنسي وصل إلى منغوليا قادما من فرنسا عبر موسكو، وحددت الحكومة 42 شخصا التقى معهم و 120 آخرين كانوا على اتصال وثيق مع المريض الذي يعمل لحساب شركة للطاقة في إقليم دورنوجوفي بجنوب البلاد وحالته مستقرة.

131 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية الثلاثاء للمرة الأولى منذ أسبوعين أقل من 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وأكدت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية الاثنين، إحصاء ما مجموعه 131 إصابة، مضيفة أن ثلاثة أشخص توفوا لترتفع حصيلة الوفيات الى 54، في حين بلغ عدد الإصابات 7513 حالة.



جدير بالذكر أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بلغ حتى الآن 116119، في حين سجل وفاة 4087 أشخاص، منها أكثر من ألف وفاة خارج الصين، وشفي من المرض 64385.