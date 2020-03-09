وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي في جنيف: "بعدما انتشر فيروس كورونا في عدد كبير من الدول، فإن خطر حصول وباء أصبح فعليا جدا".

وأعقب المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية هذا التصريح، برسائل إيجابية لطمأنة الناس، جاء فيها:

- في حال تحول كورونا إلى وباء، فإنه "سيكون الوباء الأول في التاريخ الذي يمكن السيطرة عليه".

- البشر "ليسوا تحت رحمة الفيروس، لأن القرارات التي نتخذها جميعا يمكن أن تؤثر في مسار" الوباء.

- رغم تسمية ذلك بالوباء، فإن البشر قادرون على السيطرة عليه.

- عبر خطوات سريعة وحاسمة، نستطيع إبطاء فيروس كورونا والحؤول دون إصابات جديدة.

- معظم من أصيبوا سيشفون (شفاء أكثر من 70 في المئة ممن أصيبوا بكورونا في الصين، البالغ عددهم نحو 80 ألفا).