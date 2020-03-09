ونشرت وكالة أنباء "يونهاب" في تقرير نبأ إطلاق المقذوف استنادا إلى رئاسة أركان الجيش في كوريا الجنوبية. ويأتي ذلك بعد أسبوع على اعلان سيول أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى.

وكانت وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية نشرت قبل ايام صورا تظهر زعيم البلاد كيم جونغ أون يشرف على ما وصفته بأنه اختبار "مدفعية بعيدة المدى".

وأجرت كوريا الشمالية نهاية العام الماضي سلسلة اختبارات صاروخية، آخرها في نوفمبر، وتحدثت أيضا عن اختبار صواريخ باليستية و"أنظمة إطلاق متعدد لصواريخ موجهة من العيار الثقيل".

وكان الزعيم كيم جونغ أون قد أعلن، نهاية ديسمبر، إنهاء الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وشهدت شبه الجزيرة انفراجا عام 2018، جرت خلالها لقاءات تاريخية بين كيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وصلت إلى طريق مسدود منذ القمة الثانية بين الرجلين، في هانوي في فبراير 2019.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي بسبب البرامج العسكرية المحظورة، وقد أجرت سابقا تجارب صاروخية لممارسة الضغوط في سبيل الحصول على تنازلات من المجتمع الدولي.