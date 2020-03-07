وسجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها، الجمعة، إدارة الحماية المدنية.

وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوروبا، لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات بعدما كانت الثالثة، مع تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 4636 حالة.

وقال مدير إدارة الحماية المدنية، أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحفي في روما: "تمثّل الوفيات نسبة 4.25 بالمئة من إجمالي الإصابات"، مضيفا أن "العمر الوسطي للمتوفين هو 81 عاما ويعانون من أمراض سابقة".

ومن بين 4636 إصابة، شفي 523 شخصا ويحمل 3916 شخصا الفيروس، بينهم 2394 شخصاً في المستشفى و462 في العناية الفائقة و1060 شخصا في حجر منزلي.

ويفترض أن تعلن السلطات، السبت، عن قرارها بشأن 11 بلدة في شمال البلاد، تسكنها 50 ألف نسمة، وخاضعة للعزل منذ أسبوعين. وتقدّر مدة حضانة فيروس كورونا الجديد بنحو 14 يوماً.

وفي بريطانيا ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 163 حالة وأشارت السلطات إلى وفاة شخص واحد فقط بالمرض حتى الأن.

وفي فرنسا، أعلن وفاة شخصين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 9 حالات، فيما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 613 حالة.

بلجيكا

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد زادت بأكثر من الضعف وبلغت 109 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم فحص 441 شخصا، الخميس، وُجد بينهم 59 حالة إصابة مؤكدة معظمهم لأشخاص سافروا إلى إيطاليا.

وقالت الوزارة في بيان "بينما كانت معظم الحالات الجديدة لأشخاص زاروا إيطاليا إلا أننا نؤكد أيضا حدوث حالات عدوى في بلادنا". وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة كان معظمها إما بين أفراد العائلة أو مخالطة أشخاص زاروا إيطاليا.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتوقع على الأرجح ارتفاع عدد المصابين بالفيروس.

هولندا

وفي السياق، ذكرت السلطات الصحية في هولندا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 128، الجمعة، من 82 الخميس، كما سجلت أول حالة وفاة.

وأكد المعهد الوطني للصحة العامة الأعداد في بيان يومي، فيما ذكر أن حالة الوفاة هي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما وتوفي في مستشفى في روتردام.

النمسا

وقال مستشار النمسا، زيباستيان كورتس، الجمعة، إن بلاده ستحظر الرحلات الجوية المباشرة إلى إيران وكوريا الجنوبية ومدينتي ميلانو وبولونيا الإيطاليتين بسبب طريقة انتشار فيروس كورونا بها.

وأضاف كورتس في مؤتمر صحفي برفقة وزيري الداخلية والصحة أن النمسا سوف تجري أيضا اعتبارا من الأسبوع القادم فحوصا طبية على حدودها مع إيطاليا لمدة أسبوعين في إطار مكافحة الفيروس الذي كانت إيطاليا أشد دول أوروبا تضررا منه.

أكثر من 100 ألف مصاب

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم أكثر من 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة.

وفي المجمل، أُصيب 100 ألف وشخصين بالفيروس وتُوفي 3406 أشخاص.

وتعدّ الصين (من دون هونغ كونغ وماكاو) حيث ظهر الوباء للمرة الأولى في أواخر ديسمبر، 80552 إصابة بينهم 3042 حالة وفاة.

وفي سائر دول العالم، سجلت 19450 إصابة (2349 إصابة جديدة)، الجمعة، بينها 365 حالة وفاة (31 جديدة).

والدول الأكثر تأثراً بعد الصين هي كوريا الجنوبية (6284 إصابة بينها 196 جديدة، 42 وفاة) وإيران (4747 إصابة بينها 1234 جديدة، 124 وفاة) وفرنسا (577 إصابة بينها 200 جديدة، 9 وفيات).