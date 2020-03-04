وأظهرت الفحوصات إصابة موظف في وكالة الدفاع الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل بفيروس كورونا المستجد بعد عودته من مهمة في إيطاليا.

وقالت متحدثة باسم السلطات الأوروبية، دانا سبينان: "لدينا تأكيد لهذه الإصابة".

وكانت وكالة السيطرة على الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي قد رفعت، الاثنين، مستوى الخطر الناجم عن فيروس كورونا المستجد من معتدل إلى مرتفع.

وقالت حينها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فان دير لايين، إن "المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها أعلن أنه تم رفع مستوى الخطر من معتدل إلى مرتفع بالنسبة للأشخاص في الاتحاد الأوروبي. بمعنى آخر، يواصل الفيروس انتشاره".

ولم تتأثر أوروبا بالفيروس بقدر الصين، لكن عددا من بلدانها شهد انتشارا للفيروس، بينما يحاول الاتحاد الأوروبي جاهدا تنسيق استجابته للوباء.

وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تأثرا، إذ تأكدت إصابة 2502، فيما تم تسجيل 79 حالة وفاة بالفيروس.