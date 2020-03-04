وبهذا الإعلان، يبقى إجمالي عدد الحالات المصابة في الكويت عند 56.

والثلاثاء قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، إن الركاب القادمين من 10 دول، منها الهند وتركيا ومصر، عليهم تقديم شهادات معتمدة من السفارة الكويتية لديها، تفيد بأنهم غير مصابين بالفيروس.

وأضافت الإدارة على "تويتر" أنه "لن يُسمح للركاب من هذه الدول بدخول الكويت إذا لم يقدموا هذه الشهادات".

وقالت: "في حال عدم حمل شهادة خلو من الفيروس أعلاه، فإن الراكب يمنع من دخول الكويت ويرحل على نفس خطوط الطيران الناقلة دون تحمل الدولة أي تكاليف مالية".

كما قررت مؤسسة الموانئ الكويتية إغلاق ميناء الدوحة، لتفادي الاحتكاك مع طواقم السفن القادمة من إيران.