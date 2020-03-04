وأفادت استطلاعات شبكات تلفزيونية أميركية، أن بايدن فاز بولاية مينيسوتا متابعا عرضه القوي في يوم الثلاثاء الكبير، ومنزلا الهزيمة بساندرز في ثاني ولاية فاز فيها اليسار عام 2016.

ولهذه الولاية في الغرب الأوسط 75 مندوبا، وهي الانتصار السابع لنائب الرئيس السابق في السباق الديمقراطي لاختيار مرشح ينافس الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية نوفمبر المقبل.

كما أظهرت الاستطلاعات أن بايدن فاز في ولاية ماساتشوستس، ملحقا الهزيمة بمنافسته السناتور إليزابيث وارن في مسقط رأسها، بالولاية التي يبلغ عدد مندوبيها 91.

وتمكن ساندرز من الفوز بثالث ولاية في هذا اليوم الطويل في يوتاه في الغرب الأميركي، كما تشير الاستطلاعات إلى تقدمه في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

ويتمحور الصراع الديمقراطي الثلاثاء على أصوات 1357 مندوبا، أي ثلث العدد الإجمالي على المستوى الوطني.