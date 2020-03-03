وأدت الزوابع التي ضربت ولاية تينيسي، في وقت مبكر الثلاثاء، إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، وخلفت أضرارا كبرى في ناشفيل.

وقالت ميليسا هاكس، من وكالة إدارة الأحوال الطارئة في تينيسي: "ثماني وفيات حتى الآن" سجلت في أربع مناطق في هذه الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سماء ناشفيل وهي تضاء بصورة كبيرة بفعل الزوابع، في مشهد يبدو وكأن قنابل أصابت المكان، أو أن الليل انقلب نهارا.

ووثقت مقاطع فيديو أخرى حجم الدمار الذي أصاب الممتلكات، إذ تحولت المنازل إلى حطام في كثير من المناطق.