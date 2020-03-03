وتقدم "سكاي نيوز عربية" أحدث الأخبار وآخر مستجدات المرض لحظة بلحظة:

- قطر تعلن ارتفاع عدد الإصابات لديها إلى 8 حالات وتلغي معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس 2020) الذي كان مقررا هذا الشهر.

- الصين، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 125 إصابة جديدة، الثلاثاء، مما يجعلها أدنى حصيلة يومية منذ ظهور "كورونا" قبل نحو 6 أسابيع.

كما تم تسجيل 31 حالة وفاة، وفق لجنة الصحة الوطنية، جميعها في مقاطعة خوبي، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2943.

- في كوريا الجنوبية، سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 477 إصابة جديدة، الأمر الذي يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى قرابة 5 آلاف، وهو العدد الأكبر في أي دولة خارج الصين.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حتى ظهيرة الثلاثاء في كوريا الجنوبية 4812.

وألغت السلطات الكورية عشرات المهرجانات والحفلات والمناسبات الرياضية، كما مددت العطلات المدرسية 3 أسابيع على مستوى البلاد.

- وزارة الصحة الكويتية أعلنت عدم تسجيل أي إصابات جديدة بـ"كورونا.".